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希少品 油絵 北朝鮮風景画 アート 作品　美術品.
商品番号 Q16231226266
商品名

希少品 油絵 北朝鮮風景画 アート 作品　美術品.
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 11,890 円
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商品詳細

サイズ：45×76.5過去観光時現地で購入した絵になります。現地では人物絵が規則に反するみたいなので基本こう言った油絵の風景がが主流と聞きました。一応現地では有名な画家さんなので出品させていただきました。素人採寸なのでサイズ数ミリのずれはありますのであらかじめご了承ください。※４隅に画びょうの跡（白い枠）があります。購入時からのものになります。写真を参考してくださいゆうゆうメルカリ便とらくらくメルカリ便の変更可能変更希望の場合はコメントください#インテリアアート#アンティーク#ヴィンテージ#壁掛#絵画#アート#雑貨#輸入#希少
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