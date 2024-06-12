藤井フミヤ(チェッカーズ)グッズ

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チェッカーズのレコードが2枚入ったグッズの詰め合わせです(*^^*)トランプ、銀テープ、キーホルダー、アクセサリー、ポストカードなどなど…バラ売りは考えておりません。藤井フミヤさんがお好きな方、いかがでしょうか(^^)細かな所まで気にされる方はご遠慮下さいm(__)m