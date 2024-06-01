MXL 真空管コンデンサーマイク 20周年限定モデル GENESIS-SE ...

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商品詳細
あまり出回っていないレア物です。写真の付属品が全てになります。ショックマウントが2つ、XLRコードもついています。動作確認済み、経年劣化はご了承ください。インターフェースがあればすぐ使用できます。種類···マイク
http://narcologia.ru/goods/cowpox533239.html
http://narcologia.ru/goods/flight294528.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant700582.html
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