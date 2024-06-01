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MXL 真空管コンデンサーマイク 20周年限定モデル GENESIS-SE
商品番号 S18840749719
商品名

MXL 真空管コンデンサーマイク 20周年限定モデル GENESIS-SE
ブランド名 ジェネシス
特別価格 税込 16,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

あまり出回っていないレア物です。写真の付属品が全てになります。ショックマウントが2つ、XLRコードもついています。動作確認済み、経年劣化はご了承ください。インターフェースがあればすぐ使用できます。種類···マイク
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