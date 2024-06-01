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【世界2位】サーナイトexデッキ　WCS横浜2023準優勝 構築済み
商品番号 J39463476034
商品名

【世界2位】サーナイトexデッキ　WCS横浜2023準優勝 構築済み
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 3,116 円
在庫状況 あり

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商品詳細

\u003c商品内容\u003e世界大会2位サーナイトexデッキWCS横浜2023年準優勝構築参考・全カードスリーブ入り・構築内容は2枚目の画像の通りです　準優勝デッキの構築をもとに　ラルトスを「メモリースキップ」4枚に　変更しています。(+800円で元の構築に変更可)・在庫状況により、同名別イラスト　カードに変更する場合がございます。===================================\u003c取り扱い商品\u003e拡張パック　　　　クレイバーストスノーハザード拡張パック　　　　スカーレットバイオレットハイクラスパック　ブイスターユニバース拡張パック　　　　パラダイムトリガー拡張パック　　　　白銀のランス拡張パック　　　　漆黒のガイスト商品在庫はこちら→#京都書店ポケモンカード検索用#デッキ#構築#優勝#初心者#黒炎の支配者#151#サーナイトex#ルギアVstar#パオジアンex#ミュウVMax#ギラティナVstar#ミライドンex#悪リザードンexポケモンカードポケカ最新構築優勝構築まとめ売りポケカ四天王シティリーグジムバトル優勝大会キルリアリファインかがやくゲッコウガクレセリアムーンライトリバースすごいつりざお森の封印石ナンジャモバトルVIPパス
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