美濃焼　茶碗　加藤景秋　志野

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商品詳細
岐阜県土岐市の実家から出てきたものです。鼠志野の茶碗、共箱付きです。茶碗を包んでいるのは紙で、布ではありません。箱の底には新聞紙らしき物が敷かれおり(写真7)、その下から説明書が出てきました(写真5,6)第12代加藤景秋作の様ですが、焼物に疎いのでよくわかりません。中古品、アンティーク品ですので、神経質な方は購入をお控えください。
http://narcologia.ru/goods/freshman782156.html
http://narcologia.ru/goods/freshman351556.html
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