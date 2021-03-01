SixTONES 森本慎太郎 うちわ

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商品詳細
SixTONES森本慎太郎の個人うちわです現場やオタ活で何度も使用しているため傷や汚れがあります。神経質な方はお控えください。※発送方法は1番安い方法を取らせていただきます#SixTONES#ストーンズ#森本慎太郎#うちわ#ジャニーズ
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