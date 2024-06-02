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アンティーク　金谷宗林名作　嵌金蓋置　波 1客
商品番号 G91572978362
商品名

アンティーク　金谷宗林名作　嵌金蓋置　波 1客
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 9,697 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズは　　　　高さ4.3cm　　　　口径5.0cm-------------------------------------------------------------------ご覧いただきありがとうございます。中古品・古美術品としての出品でございます。画像をご確認の上、ご理解の上お求めくださいますようお願いいたします。他にも、古美術品骨董品茶道具煎茶道具民芸品書道具掛軸など多数出品しておりますのでご覧いただければ幸いです。
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