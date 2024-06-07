RCAケーブル付き MASSIVE デュアルモノラルパワーアンプ

RCAケーブル付きMASSIVEデュアルモノラルパワーアンプ OE-M2020mix本体と電源コード、RCAケーブル付属です。最近までお店で使われていました。大きく目立った汚れや傷はありませんが、中古品のため細かい擦り傷等はあります。写真でのご判断をお願いします。ミキシング機能を搭載した、デュアルモノラルアンプ。異なるソースを同時に再生できる特殊アンプです。ゾーニング・音楽・効果音などのミキシングにも最適。電源電圧・AC100V 50/60Hz◆最大出力・A/B Hi：18W Lo：20W◆入力感度及びインピーダンス・MIC：3.5mV 600Ω不平衡・LINE1：250mV 10kΩ不平衡・LINE2：250mV 10kΩ不平衡・ページャー：150mV 20kΩ不平衡入力ATT付◆周波数特性・Hi：130Hz～14kHz ±3dB・Lo：30Hz～22kHz ±3dB◆出力負荷インピーダンス・Hi：550Ω～10kΩ（100V）平衡・Lo：3～16Ω BTL◆消費電力・42W◆S/N比・70dB以上（系統間のクロストークを含む）◆外形寸法（Ｗ×Ｈ×Ｄ）・250×67.5×251mm◆質量・2.7Kg#マッシブ#MASSIVE#アンプ#あんぷ#パワーアンプ#OE-M#OE-M2020mix#デュアル



MASSIVE OE-M2020mix パワーアンプ ( ハイ・ロー兼用 ) MONO 2ch



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