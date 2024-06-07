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商品詳細
槙野潔は島根県出身日本画家で、日本美術院院友、院展入選5回の文化功労者です。植物、動物画を得意としました。長年自宅保管していましたので、表装にシワ(写真添付)が出ています。非常に美しく描かれ、爽やかな作品なので、シワがなければこのお値段以上の価値があり、買い得かと思います。床の間がなくても、洋風家屋の白い壁の夏インテリアとしても合います。サイズ全長 1.30cm幅 68cm絵部分 横 56cm、縦 50cm絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...静物主な画材...その他
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