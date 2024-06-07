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朝顔掛軸　槙野潔作
商品番号 Q75146489580
商品名

朝顔掛軸　槙野潔作
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 3,325 円
在庫状況 あり

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商品詳細

槙野潔は島根県出身日本画家で、日本美術院院友、院展入選5回の文化功労者です。植物、動物画を得意としました。長年自宅保管していましたので、表装にシワ(写真添付)が出ています。非常に美しく描かれ、爽やかな作品なので、シワがなければこのお値段以上の価値があり、買い得かと思います。床の間がなくても、洋風家屋の白い壁の夏インテリアとしても合います。サイズ全長　1.30cm幅　68cm絵部分　横　56cm、縦　50cm絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...静物主な画材...その他
http://narcologia.ru/goods/injure652767.html
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