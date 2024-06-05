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錫半　本錫手造り茶器９点セット　嵯峨野
商品番号 O79528737464
商品名

錫半　本錫手造り茶器９点セット　嵯峨野
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 10,332 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...茶道具共箱急須、急須敷、茶壷、茶托５点、茶こぼしです。箱のまま床の間の隣においたままの未使用です。よろしかったらお使いください。
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