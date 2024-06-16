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FERNANDES　ZO-3　スピーカー内蔵エレキギター　ベージュ　金具ゴールド
商品番号 R82904929265
商品名

FERNANDES　ZO-3　スピーカー内蔵エレキギター　ベージュ　金具ゴールド
ブランド名 フェルナンデス
特別価格 税込 8,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FERNANDES　ZO-3　スピーカー内蔵エレキギター　ベージュ　金具ゴールド　【主な仕様】BODY：アルダーNECK：メイプルFINGERBOARD：ローズウッドPICKUPS：オリジナルPUPEGU：GOTOH製NECK：609mmShortScale22FCONTROL：1Volume、2WayMini-SW.(Power-SW)OUTPUT：forAmplifierJack×1重量：約2.6kgネックの状態は良好フレット残約8～9割弦高（12F）6弦約2.3mm、1弦約1.3mm付属品：9V電池（設置済み）、純正ソフトケース【状態】金属パーツにややくすみあり、それ以外は目立ったキズや汚れの無いお品ですよ。写真を参考にしてください。音だし確認済み、ボリューム回すと気にならない程度のガリありますが、それ以外は問題ありませんよ。★出品にあたり弦は新品（D'Addario）に交換してあります【特徴】★1990年の発売以来、スピーカー内蔵ギターの代名詞としてロングセラーを続けるZO-3！ハムバッカー搭載でロックなサウンドを！もちろんアンプ出力もできます。ペグは信頼のGOTOH製！ベージュカラーに金具ゴールドが鮮やかな一本！★軽量・小型デザインで持ち運びが楽々！お子様用にも最適です！★スピーカー搭載でアンプレスで演奏でき、ムチャクチャ楽しいですよ～ヽ(^o^)丿是非、この機会にご購入をご検討くださいよろしくお願いしますm(__)m022001
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