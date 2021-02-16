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リトルゴジラ
商品番号 M69548769014
商品名

リトルゴジラ
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 1,644 円
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商品詳細

バンダイ　ソフビ　1994年　リトルゴジラ古い物ですので経年劣化あります。足の裏にマジックの跡などもあります。
http://narcologia.ru/goods/insignificant404282.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln581502.html
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