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商品詳細
バンダイ ソフビ 1994年 リトルゴジラ古い物ですので経年劣化あります。足の裏にマジックの跡などもあります。
http://narcologia.ru/goods/insignificant404282.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln581502.html
http://narcologia.ru/goods/choice981785.html
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