レオナルドウェーバー ジクレー マサチューセッツ

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商品詳細
レオナルド・ウェーバージクレー(版画)マサチューセッツスターブリッジUSAプリントNo185of250Paperサイズ 280x630Imageサイズ180×530頂き物ですが中々飾る機会がないので出品します。額、箱付き絵画は飾ってないので新品未使ですが、箱は経年による汚れ痛み若干あります。長期間自宅保管です。ご理解を頂いた上でのご購入をお願いいたします。神経質な方や完璧を求める方はご購入をご遠慮下さい。#LeonardWeber#マサチューセッツ#スターブリッジ#ジクレー#レオナルドウェーバー
http://narcologia.ru/goods/stair822500.html
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