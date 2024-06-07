レオナルドウェーバー ジクレー マサチューセッツ

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レオナルド・ウェーバージクレー(版画)マサチューセッツスターブリッジUSAプリントNo185of250Paperサイズ 280x630Imageサイズ180×530頂き物ですが中々飾る機会がないので出品します。額、箱付き絵画は飾ってないので新品未使ですが、箱は経年による汚れ痛み若干あります。長期間自宅保管です。ご理解を頂いた上でのご購入をお願いいたします。神経質な方や完璧を求める方はご購入をご遠慮下さい。#LeonardWeber#マサチューセッツ#スターブリッジ#ジクレー#レオナルドウェーバー