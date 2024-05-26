YUI 『again』オリジナルピック　当選品

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商品詳細
YUIの『again』リリース記念の抽選にて優秀賞に当選した際の非売品ピックです。オリジナルピックは150名限定でしたが、3色あったので各色50名限定品だったと記憶してます。当選後、大切に保管しており未開封です。付属品・『again』オリジナルピック・当選通知・『again』CD（初回生産限定盤）
http://narcologia.ru/goods/enquire584089.html
http://narcologia.ru/goods/flight101428.html
http://narcologia.ru/goods/smear585304.html
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