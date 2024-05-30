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- 刑部人『 薔薇 』立体複製画 （日本写真印刷製）Ｆ6 美品
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。刑部人『薔薇』立体複製画です。Ｆ６サイズ 41.0×31.8㎝額縁（前面ガラス）は横：46cm 縦：55cm 厚さ：7cm いずれも素人採寸中古美品ですが額縁は細かく見れば汚れ、小傷等あります。裏板に破れあり。気になさる方はご購入お控えください。他にも多品種、多種、出品しております。プロフィールをお読みください。#刑部人#複製画
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