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boss bd-2 mod weed
商品番号 U48922680116
商品名

boss bd-2 mod weed
ブランド名 ボス
特別価格 税込 16,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

bossbd-2modweedとなります。使用感や汚れが若干ございますのでご了承くださいまけ。ダブルスイッチModでそれぞれハイブーストとローブーストのスイッチになっており、BD-2の弱点であるレンジの狭さと解像度の低さをカバーしています。最近ではmiyavi氏がTHELASTROCKSTARSのツアーで使用していたりと一流のプロアーティストにも使用者が多いです。場合によっては出品中止となる可能性がありますので、ご購入検討の際はお早めにお願いします。エフェクトタイプ···オーバードライブ種類···エレキギター用
http://narcologia.ru/goods/stepchild948952.html
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