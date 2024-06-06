rakuten　樣　まとめ買

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rakuten 樣商品２種類まとめ買い上げ頂き、誠に有り難うございました！下記内容ご確認の上、購入手続きよろしくお願い致します。①＋②7800＋2400合計10200円になります。①手作り中国茶器台湾茶道具青磁急須煎茶道具茶壺（土灰釉・水滴壷）【サイズ】壺口径約45mm/高さ約120mm/容量約175ml【生産地】中国・白茶、紅茶、フルーツティー、ハーブティー、花茶、烏龍茶、色々なティーバッグに楽しめる器です。★手仕事、天然の材料によるものですので、稀に形や色など不均衡な部分があります。★材質の特製上、色や風合いが写真と異なる場合があります。②中国茶器台湾茶茶杯品茗杯ちゃわん豆茶わん（白磁花びら）２点【サイズ】口径5.5cm/高さ4.5cm/容量約50ml【生産地】中国酒杯お猪口品名杯茶道具茶道茶道具 茶托ティートレイ景徳鎮 茶道具茶道季節の器 シノワズリ酒杯茶碗茶器品名杯ちゃわん 茶わん 豆茶わんお猪口茶道具中国茶中国茶器中国茶道具 台湾茶 台湾茶道具 アフタヌーンティー茶碗 蓋付き 手描き 蒸し茶碗 湯呑茶碗 ゆのみちゃわん種類...茶道具