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アルトサクソフォン リガチャー オプティマム　プラスチックキャップ付き
商品番号 U58233737294
商品名

アルトサクソフォン リガチャー オプティマム　プラスチックキャップ付き
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 2,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数ある中からご覧頂きありがとうございます♪付属品について，ご購入前に必ず画像に目を通して現状をご確認ください。素人検品のため細かい部分や分解しないと点検できない部分は確認できていません。万一当方の記載内容に不備や見落としなどがあり、商品説明と著しく品質や状態が異なる場合は返品対応などご相談ください。箱に多少汚れやシール跡がある場合があります。写真でよくご覧下さいませ。商品は素人保管品となりますので，神経質な方はご遠慮下さいます様お願い致します。管理503k1824バンドーレンアルトサクソフォンリガチャーオプティマム(Optimum)プラスチックキャップ付き(LC07P)ゴールドプレート(金メッキ)※沖縄、北海道の方は一声お掛け下さい。
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