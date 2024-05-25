篠笛六本調子 黒塗り　B♭管　唄物　ドレミ調　天地糸巻MR6-13

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ご覧くださりありがとうございます。人気の黒塗りです￼￼♪※お求めやすい価格でご提供しているため、黒塗りは外側を一度塗りにしております。（二度塗りではありません）一度塗りのため、ムラなどある箇所がございます。ご了承くださいませ。◇製作者紹介◇篠笛講師歴２５年の笛作家による手作りの神楽笛です。他にも1本調子～13本調子の篠笛を出品中です。◇配送方法、まとめ割◇ゆうゆうメルカリ便のゆうパックにて、購入された翌日の午前中には発送致します。２商品以上を購入の場合、送料分相当を割引き（例：2本ご購入の場合は750円のお値引き）をしますので、購入前にコメント欄からお知らせ下さい。値段を変更して専用ページを作成します。◇説明◇６本調子の笛は、８本調子より半音×２音低く人間の声に近い音域になります。楽譜の先頭に#がある曲もハ長調に移調すれば、半音を多く使わなくてもスムースに吹けます。【仕様】長さ約45-47cm太さ約19-21ｍｍ歌口材質篠竹（女竹）（３年以上乾燥後焼き入れ済み）穴内側合成朱漆（カシュー）塗り外側 合成黒漆（カシュー）塗り巻き糸 薄茶色安定感調整のため管頭内部に20ｇの鉛を入れています。歌口の反射板には、木工パテを使用して、夏の暑さでも溶けないようにしました。巻き糸に透明漆（カシュー）を拭いていますので、美しく長持ちします。初心者のための、吹き方の手引き書（運指表）をお付けします。調律は、西洋音階に、チューナーで甲音（２オクターブ目）に合わせてありますので合奏や他の楽器との演奏も可能です。呂音（１オクターブ目）、甲音（２オクターブ目）、大甲音（３オクターブ）も息の強さで出せるように調律してあります。◇お願い◇※ハンドメイドです。たくさんの方に篠笛に触れていただきたいという思いから、お求めやすい価格で提供しております。その点をご理解くださり、状態は写真でご確認頂き、完璧を求める神経質な方はご購入をお控えください。※検品後に発送しておりますが、万が一初期不良等がございましたら必ず「受け取り評価をする前」にご連絡ください。速やかに交換の対応をさせていただきます。返品、キャンセルはご容赦ください。※自然の竹が材料ですので、傷等がありますが、ご理解ください。#唄用#唄物#竹笛#横笛#６本調子