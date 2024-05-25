サンダーex sar

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ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)サンダーexのスペシャルアートになります。自引き後スリーブに入れて保管しておりました。素人目からすると綺麗な状態だと思いますが神経質な方はお控えください。トラブル防止のためプレイ用としてお考えください。折れ濡れ防止をして発送いたします。また、ラクマの方でも出品しておりますので、重複を防ぐため購入希望の方はコメントの方をよろしくお願いします。