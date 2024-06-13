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天音かなた うぱお実装記念 直筆メッセージ入りポストカード単品
商品番号 R92046262921
商品名

天音かなた うぱお実装記念 直筆メッセージ入りポストカード単品
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 5,939 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ホロライブ天音かなたさんの「うぱお」の実装記念数量限定ver.《直筆メッセージ入り》ポストカード単品《新品未開封品》です。ほかグッズ類は付属しませんのでご注意ください。両面厚紙補強\u0026濡れ防止養生し匿名配送メルカリ便にて発送致します。〈内容〉・天音かなた直筆メッセージ＆箔押し複製サイン入り「双葉陽描き下ろしポストカード」
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天音かなた うぱお実装記念 – hololive production official shop

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