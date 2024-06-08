あんスタ イベコレ缶 羽風薫 40点

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商品詳細
あんさんぶるスターズ！！イベコレ缶バッジ2022SummerCasualside羽風薫×401度だけ痛バに使用し外へ持ち出しました。おおまかに確認したところ目立つキズ等はありませんでしたが、中古品であることをご理解頂ける方のみご購入ください。土日祝を除き1~2日で発送致します。梱包は写真の状態からプチプチ二重→水濡れ対策のOPP袋普通郵便予定ですが、追跡機能のある配送方法(メルカリ便・特定記録郵便など)をご希望の場合は必ず「ご購入前」にお申し付けください。購入後の変更は致しかねます。問題点ありませんでしたら即購入可能です。※プロフィール一読推奨【検索用】あんスタ缶バグッズセットまとめ売り痛バUNDEADアンデッドアンデ朔間零大神晃牙乙狩アドニスブライダルブライドライト
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