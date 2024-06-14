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- 氷室京介 フィギュアストラップ×3個/ネックストラップ×1個
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商品詳細
未使用です。外袋に折れ、擦れ、擦れ等が見られます。素人保管のため、細かい部分まで気になる方は購入をお控えください。よろしくお願いいたします。LASTGIGSFIGURESTRAP未開封3個ネックストラップ1個KYOSUKEHIMURO#mumu氷室京介
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