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茶道具　山中塗　中村宗悦作　鶴蒔絵　大棗　共箱　V　R6343
商品番号 F76162366276
商品名

茶道具　山中塗　中村宗悦作　鶴蒔絵　大棗　共箱　V　R6343
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 7,434 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...茶道具装飾...蒔絵大きさ　高さ約７．３cm　幅約７．２cm土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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