茶道具　山中塗　中村宗悦作　鶴蒔絵　大棗　共箱　V　R6343

種類...茶道具装飾...蒔絵大きさ 高さ約７．３cm 幅約７．２cm土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。



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