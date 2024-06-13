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【整備済】E-KA-90 SIAMSHADE KAZUMAモデル エレキギター
商品番号 L42831762858
商品名

【整備済】E-KA-90 SIAMSHADE KAZUMAモデル エレキギター
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 16,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【整備済】E-KA-90SIAMSHADEKAZUMAモデルエレキギターESP傘下のEDWARDSブランドSIAMSHADEシグネイチャーモデルですファンの方必見ですなかなか出回らないレアな個体です！●●状態●●「中古でも状態が良いものが欲しい！」という楽器ファンの方のご期待にお応えする【楽器のプロによる検品済】です！こちらのギターはご到着後、チューニングをすればすぐに弾けます♪
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