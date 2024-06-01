

博多人形 七福神 小島一義作



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博多七福神 無形文化財保持者 小島一義作 伝統工芸品 縁起物 商売繁盛 ...



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作家名 小島一義作 作品名 博多人形 七福神 状態 スレ、キズ、などが少し有りますご了承ください1枚目の写真に布袋様がみえませんが8枚目に写っていますご了承ください。略歴 昭和15年 伯父の小島与一に師事 昭和52年 [猿芝居]内閣総理大臣賞 昭和54年 伝統工芸士に認定 福岡県優秀技能保持者表彰 昭和57年 国卓越技能保持者認定 昭和62年 黄綬褒章受章 昭和63年 福岡県指定無形文化財博多人形制作技術保持者認定 平成6年 伝統的工芸品産業功労者表彰 自宅保管です 中古品となります新品同様の商品をお求め方又は神経質な方は御遠慮ください写真を良く御覧になり納得上でご購入下さい購入後 質問、クレームは御遠慮ください、わからない事が有りましたらご連絡ください 気持ちの良いお取り引きを心掛けますのでよろしくお願いします。