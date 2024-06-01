煎茶道具　人間国宝　釜師　高橋敬典作　鉄鉢　鉄瓶　鉄釜　共箱　J　R6037B

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種類...茶道具主な素材...鉄大きさ 高さ約１９．５cm 幅約１７cm×約１５cm 重さ約１．４kg内側に錆びている箇所が見受けられます。24時間水を入れていましたが、水漏れはいたしませんでした。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。