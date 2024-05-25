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煎茶道具　萬古焼　古稀一光作　日本晴刻　手捻　横手急須　茶壷　D　R5478
商品番号 A20918351817
商品名

煎茶道具　萬古焼　古稀一光作　日本晴刻　手捻　横手急須　茶壷　D　R5478
ブランド名 Avital
特別価格 税込 14,360 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約９cm　幅約１２．５cm×約１１cm土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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