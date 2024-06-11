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SAKAE ドラムセット
商品番号 P72912639933
商品名

SAKAE ドラムセット
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 78,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SAKAEドラムセット色良し！音良し！カッコいい！ペダルは付きません。椅子はお付けします。引取OK…静岡県磐田市です。送料分値引きいたします。詳細については、お問い合わせください。種類···ドラムセットアクセサリー・パーツ···椅子
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