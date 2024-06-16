CASIO CTK-530

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閲覧、ありがとうございます(⋆ᴗ͈ˬᴗ͈)”※ご購入の前にプロフィールを読んでから購入頂けると幸いです!!お手数お掛けしますが、よろしくお願いしますm(*__)mCASIOCTK-530カシオ定価：¥39800動作確認済みです。CASIOカシオCTK-530電子ピアノキーボード本体、ACアダプタ、イヤホン、スタンドです。取扱説明書は、ございません。おまけで何冊か楽譜をお付けします。微妙な演奏を可能にするタッチレスポンス機能搭載。オリジナルの64のトーン、64のリズムが内蔵されています。フォンジャック付のためヘッドフォンなどで自宅トレーニングにも最適な商品となります。(寸法）幅93.1×奥行32.6×高さ9.9cm即購入OK!!・中古品のため、若干のキズ、スレ、汚れ等あります。・箱、テープの剥がれ、汚れ、角の潰れがあります。#カシオ#CASIOCTK-530#電子ピアノ※値引き対応、返品対応不可となります。