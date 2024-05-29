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川上千尋　直筆サイン入トラコユニフォーム
商品番号 D99380229931
商品名

川上千尋　直筆サイン入トラコユニフォーム
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2017/5/27の阪神甲子園球場にて抽選で当たったものになります。当たって以来一度も開封することなく押入れにて保管をしておりました。状態は新品未開封ですが、長年押入れにて畳んだ状態で封に入っていたので折り目が付いている可能性はあります。自宅保管をご理解の上、ファンの方よければいかがでしょうか。
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