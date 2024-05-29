aikoファンクラブ会報（カレンダー付）

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商品詳細
aikoのファンクラブ『babypeenats』の会報を、ごく初期を除くＮo.18～85まで（計68冊）をまとめました。昔のaikoのことも知りたいという方に落札してもらえると嬉しいです。カレンダーも2012年6～9月の1点を除き全てあります。今は曲を聞く機会は減ってしまいましたが、たまにTVで見かけると当時を思い出してしまいます。※バラ売りはいたしませんのでご了承ください。
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