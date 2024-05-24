大塚紗英 ゲーマーズ 一日店長 直筆サイン入り名刺＋サインボール

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※自宅保管、素人検品のため、細かい点が気になる方はご遠慮ください。※中古品のため初期傷や細かな傷等がある場合があります※メルカリ便にて発送予定です。室内で撮影している為、現物とは色味が若干異なる場合があります。トラブルを避ける為、説明欄とプロフをよくご確認いただき、ご不明な点はコメントにてご質問ください。以上をご理解頂いた上、ご検討をお願い致します。