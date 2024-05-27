盆栽鉢　希少時代手捻り　常滑　小松泉造　ミニ盆栽鉢紫泥織部釉山野草小品盆栽鉢

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希少時代手捻りミニ盆栽鉢紫泥織部釉山野草サボテン小品盆栽鉢常滑の伝統工芸士 片岡貞光という作家のようです。古い長年使用されていた鉢です。緑色の釉薬が古色も加わり大変美しい鉢です。瓢箪の落款は松泉造とあります。縁の凸凹はかけではなく、手捻りの後のように思います。内側汚れ御座います。サイズ8.5cmx4cmほどです。◇返品等お受け致しかねますのでお確認、ご納得のうえコメント、プロフィール必読にて宜しくお願い致します。#月星盆栽鉢70年ほど前からの祖父のコレクションの実際に使われていた自宅管理の古い鉢の中から出品しております。◇出品のためのタイトルをつけております。素人にて誤りがあるかもしれません。◇画像にてご確認下さい。◇落款、素材などできる限り画像をアップいたしますが、不鮮明なもの、モニターによる色の違いなどあるかと思いますが、ご了承下さい。◇素人にて判断の誤り勘違い、見落し、等御座いましたら、お許しください。◇採寸等誤差お許しください◇かなり時代がたっておりますので汚れ、細かな傷など神経質に気になさる方はご遠慮下さい。◇他にも在庫多数にて、お探しの品ごがいましたらお尋ね下さい。◇おまとめ買いの方お待ち致しております。◇最近横行するメルカリ出品の品の画像文章を盗用してお値下げして販売する見せかけの偽サイトにご注意下さい。当方はメルカリ以外は出品しておりません。盆栽鉢 時代鉢 古鉢 陶酔 服部 陶一 鴻陽 泥珠 文山 舟山 光泉 中国宜興 丸藤美山 美芸 杉浦 珠泥 紫泥 烏泥 鶏血釉 秀峰 豆鉢ミニ盆栽鉢 水庄園 常滑焼 山秋 銭号 銭子リンセイセンシリンセイ 芝勝 盆景 水石 山野草鉢 サボテン鉢 苔玉鉢 古典園芸用鉢 多肉植物鉢手作り鉢 手びねり鉢 植木鉢支那鉢 大正鉢 寄せ植え 苔盆栽 水蓮鉢 火鉢 メダカ鉢 園芸鉢 正山 石州 行山 松皮 平安虹泉 東福寺 飾り板 敷き板 帯 着物 帯揚げ 茶道具 煎茶道具 花器 昭和レトロレトロな器 製菓道具アンティーク ヴィンテージ