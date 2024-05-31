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本物保証　掛軸　大徳寺　極楽禅寺　西垣 大道　一行書　共箱付き　禅語
商品番号 J75130791683
商品名

本物保証　掛軸　大徳寺　極楽禅寺　西垣 大道　一行書　共箱付き　禅語
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 3,182 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【本物保証】掛軸　大徳寺　極楽禅寺　西垣大道禅語の一行書　共箱付きです。【状態】骨董品普通に掛けてお使いいただける状態です。裏面の上部に点シミあります。シワあります。【サイズ】たて１７６ｃｍ　よこ３６ｃｍ　201103　M　E21　大徳寺　極楽禅寺　西垣大道にこるんのふりま
http://narcologia.ru/goods/pompous393223.html
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