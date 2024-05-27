切子水差しアンティーク

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商品詳細
この切子の水差しは外国で買った物だそうです。とてもズッシリ重たくて切り込みも深くブルーがとても綺麗なな品物です。よろしくお願いします。状態は良いです。
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http://narcologia.ru/goods/recuperation937221.html
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