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切子水差しアンティーク
商品番号 J88139486119
商品名

切子水差しアンティーク
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 8,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この切子の水差しは外国で買った物だそうです。とてもズッシリ重たくて切り込みも深くブルーがとても綺麗なな品物です。よろしくお願いします。状態は良いです。
http://narcologia.ru/goods/scissoring358896.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation937221.html
http://narcologia.ru/goods/revamp691322.html

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