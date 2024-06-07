【美品❗️】渦巻きホロあり　ウインディ1st　キラ

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状態：ごく僅かなギズあり ※裏面縁に波打の白欠けが数ヶ所あり 価格：美品の場合¥27,000-素人長期保管ですが、未使用品でスリーブに入れて保管してました。断捨離中で実家の大掃除中に大量のポケモンカードが出てきたため、少しずつ出品していきます。気になられる方、詳細問い合わせ、お値段交渉も可能ですのでお気軽にメッセージ下さい。※素人確認です。※全て未使用品ですが、中古品・素人保管であることをご理解下さいませ。シリーズ···ポケモンカードe第1弾