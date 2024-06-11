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オリエンタルカレー 即席カレー人形 首振り toys club
商品番号 P57808336796
商品名

オリエンタルカレー 即席カレー人形 首振り toys club
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 5,546 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◇状態良好ずっと飾らず箱のまま暗所で保管していました。首がゆらゆらします。あまり出回らないタイプだと思います！約20-23cmほどプチプチ、防水対策をいたします。昭和レトロオリエンタルカレー人形フィギュアトイズクラブ
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