オリエンタルカレー 即席カレー人形 首振り toys club

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商品詳細
◇状態良好ずっと飾らず箱のまま暗所で保管していました。首がゆらゆらします。あまり出回らないタイプだと思います！約20-23cmほどプチプチ、防水対策をいたします。昭和レトロオリエンタルカレー人形フィギュアトイズクラブ
http://narcologia.ru/goods/rebellion759378.html
http://narcologia.ru/goods/seamless39529.html
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