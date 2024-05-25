戦闘メカザブングル MIO サイン

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商品詳細
戦闘メカザブングルエルガイムのアニメ主役、ヒロインMIOの直筆サイン色紙です。父が小さい頃に集めていたもので、好きな方に譲りたいとのことで出品させていただきます。私もあまり分からないので、なにか質問あれば父に聞いてみます。質問お待ちしております！
http://narcologia.ru/goods/marshal917480.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce605355.html
http://narcologia.ru/goods/displease558631.html
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