V STARユニバース　16箱

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商品詳細
Vスターユニバース17個の空箱です。再販分より仕様の変わったペリペリ付きになります。17箱すべてペリペリはそのままです。箱のみの販売で、パックはありません。箱を折りたたんだ状態で発送致します。
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