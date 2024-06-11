三味線とその他写っているものセット

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2〜3年前位にトータル15万くらいで購入し弾く時間がとれなくなったため放置したままだと破れてしまうとのことで、妹から出品を依頼されました。素材など詳細は不明です。長唄用です。写っているメンテナンス用品やばちなどセットでお送りします。種類...三味線