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- 明治期 金彩色絵『菖蒲鳥文』皿 銘々皿 五客セット
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商品詳細
明治期金彩色絵『菖蒲鳥文』皿銘々皿五客セット/茶事懐石道具☆時代物☆4C0111サイズ(約):最大幅16cm、高さ3.4cm、重さ328g
http://narcologia.ru/goods/recommended706290.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi880747.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial285116.html
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