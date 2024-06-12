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新品 バンドレン バスサックス用リード 3　トラディショナル 旧箱
商品番号 E44977199792
商品名

新品 バンドレン バスサックス用リード 3　トラディショナル 旧箱
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 2,332 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バンドレンのバスサックス用リード「トラディショナル（青箱）」です（5枚入）。硬さは「3」。直輸入品にてのご案内でございます。※旧パッケージでございます。※バリトンサックスには使用できません。本品は真正品認証コードが導入される以前の商品のため、本品に真正品認証コードの記載・刻印はございません。予めご了承の上ご検討願います。※当方のご案内します品の画像および商品説明文を無断で転用して案内されています（ヤフオクID：ayxaj49910/PayPayフリマID：awdw）が、当方とは全く関係がございません。
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