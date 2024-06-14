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Coolz ZST-1R Lake Placid Blue MOD
商品番号 N41859656052
商品名

Coolz ZST-1R Lake Placid Blue MOD
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 19,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

某楽器店ハウスブランドのcoolzストラトタイプ日本製です。2021年6月に楽器店にて中古で購入し、家練習専用にしてきました。　購入する際、お店の人にピックアップがFender製に交換されていると説明を受けました。また、セレクタスイッチがイマイチだったので、USA製に交換してもらい、本家と同じくリアのトーンは効かなくなっています。アームとオリジナルギグバッグ付属、バックパネルは欠品しています。ご興味のある方よろしくお願い致します。ネックの写真を追加しました。（9.10枚目）シリーズ···その他タイプ···ストラトキャスタータイプボディタイプ···ソリッドアクセサリー・パーツ···ケース
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