Coolz ZST-1R Lake Placid Blue MOD

某楽器店ハウスブランドのcoolzストラトタイプ日本製です。2021年6月に楽器店にて中古で購入し、家練習専用にしてきました。 購入する際、お店の人にピックアップがFender製に交換されていると説明を受けました。また、セレクタスイッチがイマイチだったので、USA製に交換してもらい、本家と同じくリアのトーンは効かなくなっています。アームとオリジナルギグバッグ付属、バックパネルは欠品しています。ご興味のある方よろしくお願い致します。ネックの写真を追加しました。（9.10枚目）シリーズ···その他タイプ···ストラトキャスタータイプボディタイプ···ソリッドアクセサリー・パーツ···ケース



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Coolz Zst 1 M [09/21]



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