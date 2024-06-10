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バガボンド　井上雄彦　非売品　コミック懸賞当選ポスター
商品番号 S14475692692
商品名

バガボンド　井上雄彦　非売品　コミック懸賞当選ポスター
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 8,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

井上雄彦さんのバガボンドのコミック懸賞当選ポスターの16〜27（22.24のみ抜けています）の10枚セットです。　届いた時より四つ折り状態のため、到着時と撮影時のみ開いています。また、素人なので完全な暗室保管ではなく、黄ばみやよれもあります。　条件次第ではお値下げや単品販売の方も検討させていただきます。
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http://narcologia.ru/goods/Addict579518.html
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