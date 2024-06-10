バガボンド 井上雄彦 非売品 コミック懸賞当選ポスター ...

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商品詳細
井上雄彦さんのバガボンドのコミック懸賞当選ポスターの16〜27（22.24のみ抜けています）の10枚セットです。 届いた時より四つ折り状態のため、到着時と撮影時のみ開いています。また、素人なので完全な暗室保管ではなく、黄ばみやよれもあります。 条件次第ではお値下げや単品販売の方も検討させていただきます。
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