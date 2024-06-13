YAMAHA YFL312 フルート 管楽器 美品

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商品詳細
YAMAHA製フルートYFL312です。頭が銀製です。新品で楽器屋で購入し、あまり使用せず保管していました。そのためかなり美品かと思います。種類···フルート
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http://narcologia.ru/goods/kindness397205.html
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