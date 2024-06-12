絵画●サムトフト アートフレーム「伝説のパスティを探しに」● 動物＆癒しアート

サムトフトアートフレーム「伝説のパスティーを探しに」絵の表面にゲル加工してあり優しい立体感が楽しめます。樹脂フレームもクラシカルで良い雰囲気です！軽量ゲルアートフレームゲル加工とは？絵の表面を、特殊な透明ゲル（アクリルエマルジョン樹脂）を使って凹凸加工を施し、油絵のような質感を出しています。１００％アクリル製の材質で、優れた柔軟性と耐水性があります。紫外線にも強く、油絵のように亀裂が生じたり、焼けて変色したりすることもありません。ゲル加工のメリットとは？ポスター表面に直接加工を施すため、保護に用いるガラスやアクリルが不要になるので絵の色がより鮮やかに表現され、しかも軽くなるから扱いやすく（壁に掛けやすく）なります。熟練した職人による凸凹加工によって、本物の油絵のようなリッチな質感になります。耐水性もあり、乾いた柔らかい布でサッと拭くだけでの簡単お手入れを実現しております。■サムトフト■動物＆癒しアート■イギリス女性作家■アートフレーム■樹脂フレーム■サムトフトの不思議な世界へようこそ！■作者プロフィールスイートピー色のウサギ、犬と共に仕事と生活をブライトンで過ごしている。幼少の頃、郵便局で働くのが夢だった。代わりに技術学校を卒業し学位を得る。5年後、アートを学びたいと思い2003年リバプールの美術学校でたくさんの感性を研いた。ギャラリーで個展を開き、海外でも活動し続けている。サイズ：W39xH39cm重さ：約0.7kg※ガラスはありません■生産地：日本■素材・成分：樹脂フレーム■パッケージ：個別箱・吊りヒモは、付属のものかそれ以上の強度のあるものをご使用ください。・付属のヒモは額縁の吊り具に通し、かたく結んで下さい。結び目は中央を避けてください。新品※商品の写真は、なるべく実物に近い状態になるよう努力しておりますが、光の具合やパソコンのモニターの種別、環境によっては、見え方が実際のものと多少異なって見える場合もございますので、ご了承ください。※画像のお品は、見本品となります。どうぞよろしくお願い致します。#もでゅ小物#もでゅアートフレーム



絵画 窓の外の景色 KANNA インテリア 動物 絵 おしゃれ ギフト リビング 玄関 子供部屋 飾る かわいい アート 壁掛け プレゼント アートフレーム 癒し 壁飾り 額装済 フレーム付 贈り物 - 絵画や壁掛け販売｜日本唯一の風景専門店(R)あゆわら



絵画 星空のコンサート KANNA インテリア 動物 絵 おしゃれ ギフト リビング 玄関 子供部屋 飾る かわいい アート 壁掛け プレゼント アートフレーム 癒し フレーム付 壁飾り 贈り物 - 絵画や壁掛け販売｜日本唯一の風景専門店(R)あゆわら



Amazon｜【F4】 くま 木下つぐみ ふわもこ癒しの動物 絵画 （紐 ...



絵画】雪うさぎ《ポストカード+おまけ付》癒し 動物 雪 うさぎ ...



まどろむ猫|a044|【ギャラリー笑夢】☆動物アート販売.アクリル画製作 ...



サム トフト「ドンド ディリダリー」ゲル加工 絵画 自転車 動物 癒し アートフレーム アートパネル



癒し 動物 絵画の通販｜au PAY マーケット



絵画 MEOMEO ごはんの時間 壁掛け 額入り アート おしゃれ 癒し かわいい 動物 絵 インテリア ギフト 和む プレゼント 部屋に飾る絵 リビング 玄関 廊下 子供部屋 - 絵画や壁掛け販売｜日本唯一の風景専門店(R)あゆわら



火の鳥の絵 癒し 可愛い 動物 ヒーリング フェニックス 鳳凰 パステル画 ホスピタルアート 【Ａ4ポスター】ギフト 歓迎 送別 プレゼント 母の日 | yanotomoko shop&gallery powered by BASE



絵画 どうなつみ 夏の森(8x10) 壁掛け かわいい 動物 絵 インテリア ギフト おしゃれ 額入り アート 癒し 和む プレゼント 部屋に飾る絵 リビング 玄関 廊下 子供部屋 - 絵画や壁掛け販売｜日本唯一の風景専門店(R)あゆわら



サムトフト「いつも笑顔で」自転車 動物 癒しアート アートパネル 加工 ...



絵画 ギターと青空 KANNA インテリア 動物 絵 おしゃれ ギフト リビング 玄関 子供部屋 飾る かわいい アート プレゼント アートフレーム 癒し 壁飾り 壁掛け 額装済 フレーム付 贈り物 - 絵画や壁掛け販売｜日本唯一の風景専門店(R)あゆわら



絵画 節分 どうなつみ インテリア 動物 絵 おしゃれ 壁掛け ギフト リビング 玄関 子供部屋 飾る かわいい アート プレゼント アートフレーム 癒し 壁飾り 額装済 フレーム付 贈り物 - 絵画や壁掛け販売｜日本唯一の風景専門店(R)あゆわら



絵画 癒し●サムトフト アートフレーム「雲と家まで競争だ」●動物・癒しアート - 通販 - gofukuyasan.com



開運絵画 龍神 動物癒しアート 3Dアート 天使 エンジェル | labiela.com