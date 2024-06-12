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絵画●サムトフト アートフレーム「伝説のパスティを探しに」● 動物＆癒しアート
商品番号 F73955196880
商品名

絵画●サムトフト アートフレーム「伝説のパスティを探しに」● 動物＆癒しアート
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 3,088 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サムトフトアートフレーム「伝説のパスティーを探しに」絵の表面にゲル加工してあり優しい立体感が楽しめます。樹脂フレームもクラシカルで良い雰囲気です！軽量ゲルアートフレームゲル加工とは？絵の表面を、特殊な透明ゲル（アクリルエマルジョン樹脂）を使って凹凸加工を施し、油絵のような質感を出しています。１００％アクリル製の材質で、優れた柔軟性と耐水性があります。紫外線にも強く、油絵のように亀裂が生じたり、焼けて変色したりすることもありません。ゲル加工のメリットとは？ポスター表面に直接加工を施すため、保護に用いるガラスやアクリルが不要になるので絵の色がより鮮やかに表現され、しかも軽くなるから扱いやすく（壁に掛けやすく）なります。熟練した職人による凸凹加工によって、本物の油絵のようなリッチな質感になります。耐水性もあり、乾いた柔らかい布でサッと拭くだけでの簡単お手入れを実現しております。■サムトフト■動物＆癒しアート■イギリス女性作家■アートフレーム■樹脂フレーム■サムトフトの不思議な世界へようこそ！■作者プロフィールスイートピー色のウサギ、犬と共に仕事と生活をブライトンで過ごしている。幼少の頃、郵便局で働くのが夢だった。代わりに技術学校を卒業し学位を得る。5年後、アートを学びたいと思い2003年リバプールの美術学校でたくさんの感性を研いた。ギャラリーで個展を開き、海外でも活動し続けている。サイズ：W39xH39cm重さ：約0.7kg※ガラスはありません■生産地：日本■素材・成分：樹脂フレーム■パッケージ：個別箱・吊りヒモは、付属のものかそれ以上の強度のあるものをご使用ください。・付属のヒモは額縁の吊り具に通し、かたく結んで下さい。結び目は中央を避けてください。新品※商品の写真は、なるべく実物に近い状態になるよう努力しておりますが、光の具合やパソコンのモニターの種別、環境によっては、見え方が実際のものと多少異なって見える場合もございますので、ご了承ください。※画像のお品は、見本品となります。どうぞよろしくお願い致します。#もでゅ小物#もでゅアートフレーム
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