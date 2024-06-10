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リザードンex UR テラスタル
商品番号 G66275336671
商品名

リザードンex UR テラスタル
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 2,836 円
在庫状況 あり

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商品詳細

24時間以内発送リザードンexURテラスタルになります。収録:黒炎の支配者写真そのままの現物になります。自引き品です。他方でも出品しておりますので、そちらで売れた場合はこちらは取り下げますので、ご了承ください。即日発送対応致します。よろしくお願いします。#マリィ#シャイニースター#メイ#サナ#カトレア#ソニア#リザードン#ピカチュウ#PSA#ポケモン#ポケカ#グレイシア#ブラッキー#イーブイヒーローズ#ニンフィア#リーフィア#エーフィ
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