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- お値下げしました、二枚組 古伊万里 染付 線描 雲龍文 長皿
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商品詳細
二枚組 古伊万里 染付 線描 雲龍文長皿です。 大きさは高さ約3.6cm×約21cm×11.5cm程です。状態は少しかたつきがあり、窯キズがあります。シンプルな絵付けでお料理にも合わせやすいと思います。古いものですので、ご理解のある方のみご検討宜しくお願い致します。#骨董 #古美術#美術#アンティーク #和食器#古伊万里 #染付#雲龍 #線描#長皿 #antique#imari
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