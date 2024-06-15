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お値下げしました、二枚組　古伊万里　染付　線描　雲龍文　長皿
商品番号 G71224605630
商品名

お値下げしました、二枚組　古伊万里　染付　線描　雲龍文　長皿
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 4,410 円
在庫状況 あり

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商品詳細

二枚組　古伊万里　染付　線描　雲龍文長皿です。　大きさは高さ約3.6cm×約21cm×11.5cm程です。状態は少しかたつきがあり、窯キズがあります。シンプルな絵付けでお料理にも合わせやすいと思います。古いものですので、ご理解のある方のみご検討宜しくお願い致します。#骨董　#古美術#美術#アンティーク　#和食器#古伊万里　#染付#雲龍　#線描#長皿　#antique#imari
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