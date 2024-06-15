秘密戦隊ゴレンジャー 5体セット　メディコムトイ　 フィギュア

ご覧いただきありがとうございます。 ガラスケースに飾っていた物です。ボックスの状態は悪いです。使用パーツ以外は未使用です。古い物で年数経過の為、不都合があるかもしれないので、それでも良い方。最後のボールはオマケです。フィギュアを箱に戻さず発送します。※お使いのモニターにより実際の色と違って見える場合もあります。ご了承下さい。素人、検品の為、説明に無い、その他等あった場合も中古なので構わないという方のみ、ご購入下さい。完璧を求める方、神経質な方はご遠慮下さい。ビンテージヴィンテージ



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